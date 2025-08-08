Четыре человека пострадали при ДТП в Ростове

7 августа в Ростове произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

© Rostof.ru

– В 22:45 на улице Орская, 17, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. После этого автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Lada Granta, которым управлял 35-летний водитель, – говорится в сообщении.

В ДТП пострадали водители, а также два пассажира Lada Granta (45 и 8 лет).