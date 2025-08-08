Пьяный водитель сбил коляску с ребенком в Красноярском крае

Трехмесячный малыш попал в больницу после наезда иномарки на его коляску, которую вела по обочине молодая мама в Енисейском районе Красноярского края.

Инцидент произошел в селе Верхнепашино накануне вечером. Автомобиль Honda Fit сбил женщину на краю проезжей части. Мальчик в возрасте трех месяцев госпитализирован, его мама не пострадала, сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что 34-летний мужчина, находившийся за рулем авто, был пьян и не справился с управлением. Известно также, что у нарушителя нет водительских прав.

Возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.