Массовое ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 49-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено на три километра. В Дептрансе водителям рекомендовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.