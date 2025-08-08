ДТП произошло в районе станции МЦК Соколиная Гора

Авария произошла в районе станции Соколиная Гора Московского центрального кольца (МЦК) на Северо-Восточной хорде. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП задействованы оперативные службы. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших устанавливаются.

Водителей также предупредили о затрудненном движении на 2 километра и призвали выбирать пути объезда.

Ранее в столичном районе Ховрино произошло ДТП с участием двух городских автобусов № 483 и е41. Авария случилась около 07:51 на улице Дыбенко, у дома 9А. В результате в автобусе е41 пострадал пассажир, он был госпитализирован.

До этого два человека погибли в результате аварии на трассе в Орловском районе Ростовской области. Предварительно, водитель "ВАЗ-2109" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.