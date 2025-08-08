Автобус с 17 пассажирами скатился с откоса в озеро Байкал

Автобус с пассажирами скатился по склону в озеро Байкал. Люди получили травмы, сообщили в главке СК по Иркутской области. Информация о пострадавших уточняется.

В пятницу на острове Ольхон микроавтобус начал движение без участия водителя и оказался в Байкале. Находившиеся в салоне люди получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники МВД, СК, прокуратуры и экстренных служб. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и количество пострадавших.

По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел рядом с турбазой "Тойнак"; автобус перевозил 17 пассажиров.