Автобус с 17 пассажирами скатился с откоса в озеро Байкал
Автобус с пассажирами скатился по склону в озеро Байкал. Люди получили травмы, сообщили в главке СК по Иркутской области. Информация о пострадавших уточняется.
В пятницу на острове Ольхон микроавтобус начал движение без участия водителя и оказался в Байкале. Находившиеся в салоне люди получили травмы.
На месте происшествия работают сотрудники МВД, СК, прокуратуры и экстренных служб. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и количество пострадавших.
По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел рядом с турбазой "Тойнак"; автобус перевозил 17 пассажиров.