В Сарапульском районе женщина за рулем «Лексуса» устроила ДТП

Сарапул. Удмуртия. Женщина за рулём «Лексуса» устроила аварию на трассе «Сарапул-Камбарка». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 7 августа на 12 км трассы в Сарапульском районе 36-летняя водитель на иномарке «Лексус», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ — 1111» под управлением 72-летнего мужчины, который ехал по главной дороге.

В результате машины столкнулись. Пенсионера госпитализировали.