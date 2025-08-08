В Оренбурге легковушка насмерть сбила инвалида-колясочника
В Оренбурге легковушка сбила инвалида-колясочника. Мужчина скончался в карете скорой помощи.
Как сообщило УМВД по региону, трагедия произошла у СНТ "Сулак". На девятом километре трассы "Казань-Оренбург-Акбулак-гр. Р. Казахстан" 35-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. После этого сбил 55-летнего мужчину, который находился на левой по ходу движения обочине.
Пострадавший погиб.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.