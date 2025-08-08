В районе МКАД опрокинулся самосвал с песком

Движение транспорта на проспекте Маршала Жукова сегодня было затруднено всю ночь. Вместо пяти полос проехать можно было только по трём.

Ограничения вводили в связи с ДТП. Там на въезде в город сразу после МКАДа опрокинулся самосвал, гружёный песком. Больше половины его оказалось на дороге.

На место прибыли сотрудники ДПС и эвакуатор. Некоторое время потребовалось на то, чтобы отсоединить повреждённый кузов. Пострадавших в результате аварии нет. Что стало причиной, выясняется. Запустить движение в обычном режиме удалось только к шести часам утра.