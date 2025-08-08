В Крыму водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом

Водитель Mercedes sprinter погиб на трассе в Крыму. Прокуратура республики контролирует расследование этого ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным надзорного ведомства, смертельное ДТП произошло сегодня днем на дороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью". Вблизи села Степное Mercedes столкнулся с автобусом "Эталон", на котором предприятие перевозило своих сотрудников.

В этот момент в салоне автобуса, помимо водителя, находились три пассажира. Один из них получил травму. Медицинская помощь ему оказана на месте.

Водитель Mercedes от полученных в результате ДТП травм скончался на месте.

Причиной аварии стало несоблюдение дистанции движения водителем иномарки.