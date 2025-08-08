В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Саратовской области, в результате три человека, в том числе двое детей, погибли, еще четыре, среди которых также двое детей, пострадали.

Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В результате ДТП из Peugeot погибла женщина. Из второго автомобиля погибли двое детей. Также двое детей и двое взрослых госпитализированы", - написал он.

Юрин уточнил, что сообщение о ДТП поступило в службу спасения около 19:38 (18:38 мск). Авария произошла в Лысогорском районе, вблизи села Липовка. Столкнулись автомобили Peugeot и Toyota.

По данным начальника службы спасения Саратовской области Никиты Зрады, спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. На месте также работают медики и сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.