Девушка погибла, ребенок пострадал в ДТП с лосем под Челябинском

ДТП произошло вчера около 11 вечера на 81-м километре автодороги «Касли – Красноуфимск», сообщает Госавтоинспекция Челябинской области. 22-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» сбил лося и вылетел в кювет.

В результате аварии 17-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще два пассажира 22-х и 10 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали в ближайшую больницу. О состоянии лося информация не поступала.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.