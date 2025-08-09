В Ленобласти четыре человека серьезно пострадали в ДТП с грузовиком

В Ленобласти полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с грузовиком. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе «Нарва». По данным полиции, водитель автомобиля марки Mitsubishi не смогла справиться с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз Renault.

В результате пострадали три пассажира и сама водитель Mitsubishi, их госпитализировали. Медики оценили их состояние как тяжелое, характер травм и другие подробности не уточняются.

«По факту аварии проводится проверка», – сообщается в публикации.

До этого под Саратовом произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись лоб в лоб около села Липовка.

На кадрах с места заметно, как один автомобиль выехал на встречную полосу, после чего резко столкнулся со вторым участником аварии. В результате три человека получили серьезные травмы, спасти их не смогли.