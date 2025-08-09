В центре Москвы мотоциклист на скорости врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«ДТП произошло на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка. Водитель «Киа» пытался повернуть налево, но не заметил байкера. <…> Полиция разбирается в причинах и обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в белый автомобиль, который выезжает на проезжую часть. На записи также заметно, как автомобильные детали разлетаются по дороге, а мотоцикл вместе с водителем отбрасывает в сторону.

По информации канала, в результате произошедшего мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что под Саратовом столкнулись две иномарки. На кадрах видно, как один из автомобилей выезжает на встречную полосу движения и врезается в другую машину. От удара иномарки разлетаются в стороны.

Ранее на МКАД «Газель» разорвало на части после столкновения со столбом, и это попало на видео.