В Калининградской области Nissan влетел в автобус с людьми, и это попало на видео

В Черняховском районе Калининградской области столкнулся автомобиль Nissan и служебный автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Nissan по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». 20-летний водитель выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автобус, который двигался по главной дороге», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автобус запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на дорогу перед транспортом и врезается в него боком.

По информации канала, в результате произошедшего травмы получил водитель, а также трое его несовершеннолетних пассажиров. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

