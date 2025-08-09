На Ходынском бульваре в Москве произошла смертельная авария

Мотоциклист и его пассажир не выжили в результате ДТП на Ходынском бульваре, они столкнулись с электровелосипедом. Об этом сообщили в субботу, 9 августа, в Москвы.

© Global look

Согласно предварительной информации, произошло столкновение электровелосипеда и мотоцикла, который впоследствии наехал на препятствие. Водитель и пассажир мотоцикла не выжили, находившийся за рулем электровелосипеда курьер был доставлен в медучреждение.

«Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле», — указали в прокуратуре.

Ранее машина скорой помощи и грузовик столкнулись в центре Москвы. ДТП произошло на пересечении Яузской и Николоямской улиц. От удара карета скорой перевернулась набок.