Грузовик перевернулся на Рязанском проспекте в Москве

Грузовой автомобиль перевернулся на Рязанском проспекте в Москве.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщила пресс-служба Дептранса.

— На Рязанском проспекте (в районе дома №1 строение 1) произошло опрокидывание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в публикации.

В районе аварии затруднено движение, водителей призвали выбирать пути объезда.

В начале августа два автомобиля столкнулись на Вильнюсской улице около дома № 5. Одна из машин при столкновении перевернулась. По предварительным данным, один человек погиб. Движение в районе аварии затруднено. Обстоятельства ДТП уточняются.