Мотоциклист получили тяжелейшие травмы в ДТП на западе Москвы

Водитель мотоцикла получил серьезные травмы в автокатастрофе на западе Москвы в воскресенье вечером.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Косыгина в 17.30 — столкнулись мотоцикл и «Мерседес». По предварительной информации, водитель иномарки проехал на красный свет, после чего в него врезался байкер.

В результате столкновения мотоциклист в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу. Водитель «Мерседеса» также получил черепно-мозговую травму. Его автомобиль имеет ингушские номера и, по предварительной информации, пострадавший — уроженец этой республики.

По свидетельству очевидцев, на место происшествия приехали друзья пострадавшего, причем свои лица они закрывали за медицинскими масками.