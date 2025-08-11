Во Владивостоке троллейбус врезался в бетонный блок

Во Владивостоке троллейбус с пассажирами въехал в бетонный блок. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сообщение об инциденте в районе дома №59 на улице Некрасовской поступило 11 августа. По предварительным данным, водитель троллейбуса, двигаясь по улице Некрасовской, не справился с управлением и наехал на бетонный блок.

По информации региональной прокуратуры, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Им оказывается медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности потерпевших. Организована проверка, она находится на контроле надзорного ведомства.