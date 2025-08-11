Три человека пострадали из-за ДТП в Карымском районе

Днем 10 августа на трассе «Карымская-Олентуй» водитель автомашины «Хонда ЦРВ», не имеющий прав управления, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

В результате ДТП три пассажира доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

