Два человека погибли в ДТП с участием трех иномарок в Северной Осетии

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 августа, около часа ночи на трассе "Кавказ". Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

© Российская Газета

"Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz S500 1998 года рождения, выезжая со стороны села Ольгинское, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем марки Mercedes-Benz Е-200, после чего с данным автомобилем совершил столкновение автомобиль марки Mercedes-Benz GL450", - уточнили в пресс-службе.

В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes-Benz S500 и его пассажирка 1994 года рождения скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Е-200 и его пассажир доставлены в медучреждение.