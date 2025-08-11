Водитель грузовика сбил группу пешеходов в Новосибирске

Водитель грузовика Howo намеренно сбил группу пешеходов в Новосибирске. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается 11 августа на сайте областного управления СКР.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Петухова Кировского района города. Пострадавшим оказали разовую медицинскую помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась, уточнили в ведомстве. Мотивы шофера не раскрываются.

Действия злоумышленника квалифицировали по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России о покушении на убийство двух и более лиц. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

Фигурант успел скрыться — сейчас его разыскивают силовики. Они также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход разбирательства контролирует районная прокуратура.