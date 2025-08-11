В Петербурге двухлетний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса машины

В Петербурге автомобиль снес ребенка, который находился на дороге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в поселке Песочный. Двухлетний ребенок внезапно выбежал из частного дома на дорогу. Там его сбил 75-летний водитель Hyundai.

На кадрах с места инцидента заметно, как мальчик выбегает с территории дома через открывшуюся калитку и тут же попадает под колеса машины. Ребенок находился слишком близко, мужчина за рулем не смог быстро отреагировать.

После аварии к мальчику подбежал человек, находившийся рядом. Водитель также вышел из салона. Известно, что родители не успели удержать ребенка.

После произошедшего пострадавшего направили в больницу. Характер травм и другие подробности не уточняются.

До этого в московском районе Восточное Бутово трактор врезался в несколько машин, которые местные жители оставили на парковке. В момент аварии водителя внутри не было.

Ранее курьер на электросамокате сбил в Рязани пятилетнюю девочку и скрылся.