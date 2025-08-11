В Ростовской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли и один несовершеннолетний получил травмы в результате столкновения автомобилей Mercedes и Нива" в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

Авария произошла около 14:30 мск на автодороге Шахты - станица Раздорская.

"Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения (выезд был разрешен) и столкнулся с автомобилем "Нива". В результате ДТП погибли водитель Mercedes, водитель "Нивы" 1979 года рождения и его пассажирка, женщина 1983 года рождения. Также пострадала пассажирка "Нивы" 2017 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.