Бетономешалка врезалась в автобус на трассе в Нижегородской области

По свидетельству очевидцев, на трассе, соединяющей Городец и Заволжье, автобетоносмеситель столкнулся с пассажирским автобусом.

Происшествие с бетономешалкой, по данным СМИ, произошло и в Москве. В районе транспортно-пересадочного узла "Нижегородская" в Москве произошла авария: на эстакаде опрокинулся грузовик-бетоносмеситель. Инцидент спровоцировал затор на дороге. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.