В Самарской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб и еще семеро, включая четверых несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области. Об этом сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Информация об аварии в Красноярском районе Самарской области, по данным ведомства, поступила 11 августа в 20:02 (19:02 мск). Столкнулись автомобили "Лада Приора" и Suzuki.