Массовое ДТП осложнило движение на СВХ в Москве

В районе 1-го Казанского просека на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве столкнулись несколько автомобилей, что затруднило движение транспорта, сообщил столичный дептранс.

На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Обстоятельства происшествия и сведения о возможных пострадавших в настоящее время уточняются. В результате аварии движение транспорта в этом районе оказалось затруднено.

