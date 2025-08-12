Автобус с 20 пассажирами опрокинулся под Красноярском

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Абанском районе Красноярского края.

Авария произошла во вторник рано утром на 159-м километре трассы между Канском и Богучанами, сообщили в региональном главке МВД.

Автобус King Long, направлявшийся из Красноярска в Кодинск, недалеко от села Хандальск съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В транспортном средстве находились 20 человек. Медицинская помощь потребовалась одной из пассажирок.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.