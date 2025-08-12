В Дагестане автомобиль с водителем сорвался с обрыва и перевернулся

Автомобиль с водителем опрокинулся в обрыв в Дагестане, сообщает Telegram-канал МВД по региону.

«11 августа 2025 года, примерно в 11:00, на 19 км. автодороги «Кидеро-Хутрах», в Цунтинском районе, 62-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110»,съехал с дороги на обочину попутного направления с последующим опрокидыванием в обрыв высотой 30 метров», — сообщает канал.

Отмечается, что водитель в аварии не выжил.

2 мая сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Министерство ГО и ЧС региона отметило, что краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который застрял между переливами неподалеку от села Скворцово.

Ранее валуны упали на проезжающие машины в Приморье.