Крушение фуры с арбузами привело к заторам на федеральной трассе в Сибири

ДТП с участием фуры, груженной арбузами, стало причиной ограничений на федеральной трассе в Иркутской области.

Движение транспорта затруднено на 135-м километре автодороги Р-258 "Байкал", где неделю назад съехал в кювет и перевернулся большой грузовик.

Сегодняшние заторы на дороге связаны с эвакуацией фуры, проинформировали в областном главке полиции.

Работы проводятся в окрестностях поселка Утулик Слюдянского района. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение.