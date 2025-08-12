Крушение фуры с арбузами привело к заторам на федеральной трассе в Сибири
ДТП с участием фуры, груженной арбузами, стало причиной ограничений на федеральной трассе в Иркутской области.
Движение транспорта затруднено на 135-м километре автодороги Р-258 "Байкал", где неделю назад съехал в кювет и перевернулся большой грузовик.
Сегодняшние заторы на дороге связаны с эвакуацией фуры, проинформировали в областном главке полиции.
Работы проводятся в окрестностях поселка Утулик Слюдянского района. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение.