В Москве подростка на электросамокате отбросило под колеса автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Двое друзей на Никулинской улице ехали на одном самокате. 17-летний водитель не справился с управлением, врезался в фонарный столб, после чего его отбросило под автобус», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. Его 16-летнего приятеля госпитализировали прибывшие медики.

Также сообщается, что водитель общественного транспорта не заметил, что наехал на человека и уехал с места ДТП, но правоохранители задержали его на улице 26 Бакинских Комиссаров. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Тульской области на переезде около станции Мордвес поезд врезался в грузовик, остановившийся на путях. Очевидец снял момент столкновения на видео.

Ранее машина с водителем сорвалась с обрыва в Дагестане.