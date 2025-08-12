В Краснодарском крае "УАЗ Патриот" и Audi A4 попали в жесткое ДТП

В Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в Белореченском районе на ФАД «Майкоп-Бжедухабль- Усть-Лабинск- Кореновск» произошло <…> ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно установлено, что водитель «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу, в запрещенном месте, где столкнулся с «Ауди А4», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

По информации канала, в результате произошедшего 32-летний водитель отечественного автомобиля, 37-летний водитель Audi A4 и 10-летний мальчик получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадал 13-летний пассажир иномарки. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

