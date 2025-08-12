В Курской области легковушка лоб в лоб столкнулась с трактором

Вчера, 11 августа, спасателям Обоянского района поступило сообщение о ДТП на проселочной дороге. Звонившие сообщили, что есть пострадавший.

По прибытии на место специалисты МЧС обнаружили, что ранен водитель легковушки, которая «лоб в лоб» столкнулась с трактором «МТЗ-80». Мужчину оперативно доставили в Курскую областную клиническую больницу.

Также в этот же день в районе 18:30 о ДТП сообщение получили и спасатели Хомутовского района. В поселке Хомутовка столкнулись «Волга» и мопед, водитель которого получил травмы. Сейчас специалисты устанавливают подробности аварии.

