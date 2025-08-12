В Калужской области разбился несовершеннолетний водитель квадроцикла

Пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщила, что утром 12 августа в 5:36 на трассе Асмолово — Новое село Калужской опрокинулся квадроцикл Hummer 320 RX (без госномера), за рулем которого находился 14-летний подросток.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и разбился насмерть. 16-летний пассажир не получил каких-то травм, из-за которых его бы потребовалось госпитализировать. Выяснением всех обстоятельств случившегося занимается следственная группа и сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области в похожей аварии 12 августа погиб подросток-мотоциклист.

Стало известно, что по уровню аварийности на дорогах Мурманская область заняла 20-е место в России.