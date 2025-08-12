Две фуры и две легковушки столкнулись в Нижегородской области

Две фуры и две легковушки столкнулись днем 12 августа в Лысковском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

© В городе N

По предварительным данным, погиб один человек. На месте ДТП работают спасатели. Судя по видео, которое снял очевидец, один из большегрузов опрокинулся в кювет, второй — также получил значительные механические повреждения.

На трассе образовалась пробка примерно в 12 км. Информация о происшествии уточняется.

Ранее мы писали об автомобильной аварии в Нижнем Новгороде, где погибла девушка.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N