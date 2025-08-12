Мотоциклист попал в ДТП в Москве из-за нарушившего ПДД водителя

На Новокуркинском шоссе в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Байкер влетел в иномарку, которая разворачивалась через двойную сплошную линию разметки. Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в Telegram-канале Baza.

© Вечерняя Москва

— 37-летний мотоциклист Дмитрий Мохначев ехал по Новокуркинскому шоссе, как вдруг прямо перед ним появился Jaguar XKR, водитель которого решил развернуться через двойную сплошную. Избежать столкновения не удалось. Из-за удара Дмитрий сильно пострадал: у него диагностировали перелом шейки бедра со смещением, — говорится в публикации.

До этого на Кировоградской улице около дома 42 произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла. Машина врезалась в байк, что привело к смерти водителя двухколесного транспорта.

8 июля мотоциклист сбил девушку, переходившую дорогу на улице Профсоюзной. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, в результате чего она скончалась. Позднее не стало водителя байка. После ДТП его госпитализировали в больницу, где врачи боролись за его жизнь, но помочь водителю не смогли.