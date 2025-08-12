В Москве экс-сотрудник МВД на Jaguar спровоцировал ДТП

В Москве мотоциклист врезался в Jaguar, который разворачивался через двойную сплошную, за рулем автомобиля находился бывший сотрудник МВД. Об этом сообщает Baza. Инцидент произошел вечером 6 августа.

«37-летний мотоциклист Дмитрий Мохначев ехал по Новокуркинскому шоссе, когда прямо перед ним появился Jaguar XKR, водитель которого решил развернуться через двойную сплошную. Избежать столкновения не удалось — из-за удара мотоциклист сильно пострадал, у него диагностировали перелом шейки бедра со смещением», — говорится в тексте.

Затем, по словам Мохначева, водитель автомобиля выбежал к нему из машины и извинился. Виновник аварии заявил, что «не увидел» мотоциклиста, а после достал удостоверение, представившись 52-летним майором полиции в отставке Андреем Стручковым.

«В протоколе написали, что в момент ДТП за рулем сидела супруга сотрудника МВД и владелица машины. Очевидцы аварии отказались подписывать карту аварии, составленную с нарушениями», — рассказал пострадавший.

Кроме того Мохначев отметил, что через неделю после ДТП его не вызвали на опрос и не предоставили никакой информации о ходе следствия. Мотоциклист считает, что из-за профессии виновника аварии «дело замнут».