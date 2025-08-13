В ЕАО на трассе "Амур" в ДТП сгорели девять машин

Один человек пострадал в ДТП на федеральной трассе "Амур" в Еврейской автономной области, сгорели восемь легковых машин и перевозивший их автовоз. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"<…> в районе с. Ключевое Смидовичского района водитель бетономешалки, двигаясь по федеральной автодороге, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем (автовозом) <…> в результате возгорания сгорел грузовой автомобиль и 8 легковых автомобилей, которые он перевозил", - говорится в сообщении.

Водитель бетономешалки доставлен в медицинское учреждение, других пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.