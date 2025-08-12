Автомобиль снес остановку с людьми в Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном автомобиль влетел в остановку рядом с торговым центром «Город», два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

© Телеграм-канал SHOT

Инцидент произошел 12 августа в 19:15 возле ТЦ на Лихачевском проспекте.

«По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Hyundai, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали пешеходы — мужчина 1997 года рождения и женщина 1998 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в тексте.

Согласно информации SHOT https://t.me/shot_shot/85380, у женщины закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги, а у мужчины — многочисленные ушибы и подозрения на черепно-мозговую травму.

«Водитель Hyundai жив, сейчас он находится в состоянии шока», — добавили в SHOT.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.