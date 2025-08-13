В Акбулаке подростки на мопеде столкнулись с машиной

Накануне, 12 августа, в поселке Акбулак трое юных жителей, отправившись кататься на мопеде, стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

На перекрестке их транспортное средство столкнулось с автомобилем. Как уточнили в ведомстве, в результате аварии 14-летний водитель мопеда и двое его спутников – 13 и 12 лет – были госпитализированы с серьезными травмами, включая переломы со смещением, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.