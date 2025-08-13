В центре Кирова «Хендай» сбил водителя троллейбуса

Женщина находилась на проезжей части и устанавливала штанги на контактную сеть.

ДТП произошло утром 12 августа в Кирове на улице Ленина у дома № 80. По предварительным данным Госавтоинспекции Кировской области, 39-летний мужчина за рулём автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на 43-летнюю женщину – водителя троллейбуса городского маршрута № 5, которая находилась на проезжей части и устанавливала штанги на контактную сеть.

В результате происшествия водитель троллейбуса получила травмы.