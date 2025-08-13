На трассе «Кола» в Карелии произошло серьезное ДТП

Во вторник, 12 августа, в Пряжинском районе в Карелии произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла в 15:29 на трассе на 364-м километре трассы «Кола». Водитель Mazda, пытаясь обогнать грузовой автомобиль, врезался в ехавший навстречу ВАЗ-2106, в результате чего водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли.

© runews24.ru

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за рулем Mazda находилась женщина 1975 года рождения. На пассажирских местах сидели мужчина и 11-летняя девочка. Мужчина не пострадал, а вот женщине и ребенку потребовалась срочная медицинская помощь. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей аварии.

Недавно в Новгородской области насмерть разбился подросток, находившийся за рулем мотоцикла.

Ранее сообщалось, сколько человек гибнет на дорогах Мурманской области относительно всего населения региона.