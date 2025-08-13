ДТП парализовало движение на платной трассе в Краснодарском крае

Утром 13 августа движение на платной трассе А-289 парализовало ДТП. Проезду препятствовали два грузовика. По данным краевой Госавтоинспекции, они столкнулись рано утром.

© Кубань-Информ

Из-за аварии в сторону Краснодара собралась гигантская пробка. К десяти часам она растянулась на 20 км. В час по чайной ложке машины двигались от развязки в районе поселка Краснополянского, проехав Славянск-на-Кубани.

Кадры с места утекли в соцсети. Судя по публикациям, пока автомобили стояли в заторе, водители и пассажиры дышали воздухом под палящим солнцем.

В пресс-службе краевой Госавтоинспекции уточнили, что сейчас движение уже возобновили. Пробка постепенно рассасывается.