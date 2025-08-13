Водитель пикапа сбил 78-летнюю туристку на курорте Мексики

Водитель пикапа сбил 78-летнюю туристку из США на мексиканском курорте Канкун и уехал с места происшествия. Об этом сообщает портал Riviera Maya News.

© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел 11 августа на бульваре Кукулькан. Свидетели аварии из находившейся неподалеку гостиницы сообщили о произошедшем в полицию. По их словам, автомобиль наехал на пожилую женщину, когда та переходила бульвар, и скрылся, бросив ее на дороге. Спасти пострадавшую не удалось.

Как пишет издание, трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. Туристы приехали на отдых в Канкун из Нижней Калифорнии за несколько дней до происшествия. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность виновника ДТП.

Ранее 80-летний таксист почувствовал недомогание и сбил туриста у входа в отель в Гонконге. Водитель признался, что он испытал головокружение и из-за этого потерял управление машиной.