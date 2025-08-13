Электросамокатчик попал под колеса машины на «зебре»

Вечером 12 августа на улице Академика Королева в Калуге водиитель Volkswagen Golf, поворачивая направо, сбил 21-летненго электросамокатчика. Это произошло на пешеходном переходе. Его самокатчик пересекал, не спешившись. Пострадавший был доставлен в больницу.

© Калуга 24

По данным Госавтоинспекции, всего на дорогах Калужской области во вторник произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб.