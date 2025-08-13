В Казани такси врезалось в стоящую Lada

60-летняя женщина находилась у капота своего автомобиля

На Ленинской дамбе в Казани произошло ДТП, в результате которого пострадала 60-летняя женщина. Как сообщает ГАИ Казани, авария произошла сегодня, 13 августа около 14:00.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Kia Rio (такси), уроженец Узбекистана со стажем вождения 8 лет, двигался по Ленинской дамбе со стороны Казанского Цирка в направлении улицы Сибгата Хакима. Он совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina, который стоял на второй полосе слева с включенными аварийными сигналами и установленным знаком аварийной остановки.

В момент ДТП 60-летняя женщина, управлявшая Lada, находилась у капота своего автомобиля.

В результате столкновения она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи.