ДТП парализовало движение на юге Москвы

В Москве автомобильная авария затруднила движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

© РИА Новости

«На юге СВХ произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе аварии затруднено на 7,4 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобили разлетелись после столкновения. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина врезается в заднюю часть белого автомобиля. От удара машины отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи также заметно, что в результате столкновения машины получили повреждения.