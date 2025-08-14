В США перевернулся автобус, в котором ехали более 40 школьников

В американском штате Техас перевернулся школьный автобус, который перевозил более 40 детей. Также в автобусе находился один взрослый, передает телеканал ABC со ссылкой на чиновников штата.

Уточняется, что автобус перевернулся на бок в Остине. В результате аварии пострадали 12 человек.

“Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого перевернулся на бок в Остине, в результате чего 12 человек пострадали”, - говорится в сообщении телеканала.

Как минимум один человек получил опасную для жизни травму. Еще у двоих диагностировали потенциально опасные для жизни повреждения.

