В Саранске оштрафовали женщину-нарушителя ПДД, попавшую под колеса авто

В Саранске оштрафовали женщину-нарушителя ПДД, попавшую под колеса внедорожника
В Саранске оштрафовали женщину-нарушителя, которая устроила ДТП, решив перейти дорогу в неположенном месте.
Инцидент произошел накануне вечером в Пролетарском районе напротив дома № 34 по ул. Васенко.
По данным регионального МВД, 53-летняя женщина не захотела переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который находился неподалеку, а решила пересечь проезжую часть в неположенном месте.
В результате она оказалась под колесами автомашины «Мицубиси паджеро спорт».
Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.
Кроме того, на нарушительницу составлен протокол за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств.