В Саранске оштрафовали женщину-нарушителя ПДД, попавшую под колеса авто

В Саранске оштрафовали женщину-нарушителя, которая устроила ДТП, решив перейти дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошел накануне вечером в Пролетарском районе напротив дома № 34 по ул. Васенко.

По данным регионального МВД, 53-летняя женщина не захотела переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который находился неподалеку, а решила пересечь проезжую часть в неположенном месте.

В результате она оказалась под колесами автомашины «Мицубиси паджеро спорт».

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

Кроме того, на нарушительницу составлен протокол за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств.