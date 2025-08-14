В Челябинске подросток устроил ДТП с участием троллейбуса

Челябинский подросток сел за руль без прав и устроил ДТП. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Инцидент произошел в Металлургическом районе, на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль марки Daewoo врезался в Kia после попытки проехать на красный.
«Впоследствии автомобиль Daewoo Nexia совершил столкновение с троллейбусом «Синара» маршрута № 14», – сообщается в публикации.
На кадрах с места заметно, что часть машины первого участника аварии смяло. Троллейбус серьезных повреждений не получил, во время ДТП никто не пострадал.
Разбираясь в ситуации, сотрудники выяснили, что за рулем Daewoo находился 17-летний юноша без прав. Автомобиль поместили на штрафстоянку, на место вызвали родителей. Разрешили ли они подростку взять машину, не уточняется.
В результате в отношении молодого человека составили протоколы за езду без прав и проезд на красный свет.
