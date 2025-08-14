Автомобиль такси загорелся после ДТП в Новокузнецке

В Сети появилась информация о том, что в Новокузнецке произошло ДТП с автомобилем такси. Судя по фото, транспортное средство в результате загорелось.

Пост с информацией о произошедшем был опубликован в Сети сегодня, 14 августа. Сообщается, что на улице Гончарова в Новокузнецке произошло ДТП, участником которого стал автомобиль такси.

Были опубликованы кадры с места аварии. Судя по фото, транспортное средство получило серьезный урон. Кроме того, заметно, что автомобиль загорелся.

О пострадавших не сообщается. Подробности случившегося выясняются.