Соцсети: автомобиль такси загорелся после ДТП в Новокузнецке
В Сети появилась информация о том, что в Новокузнецке произошло ДТП с автомобилем такси. Судя по фото, транспортное средство в результате загорелось.
Пост с информацией о произошедшем был опубликован в Сети сегодня, 14 августа. Сообщается, что на улице Гончарова в Новокузнецке произошло ДТП, участником которого стал автомобиль такси.
Были опубликованы кадры с места аварии. Судя по фото, транспортное средство получило серьезный урон. Кроме того, заметно, что автомобиль загорелся.
О пострадавших не сообщается. Подробности случившегося выясняются.